В Украине снимают фильм о героическом сопротивлении украинского корабля российским оккупантам

Художественный фильм расскажет, как тральщик "Черкассы" три недели держал оборону в море во время аннексии Крыма Россией

Под Николаевом снимают первый художественный фильм о сопротивлении тральщика "Черкассы" во время аннексии Крыма.

Три года назад в бухте Донузлав российские войска заблокировали 13 украинских судов.

Агрессор затопил два корабля на выходе из залива, перекрыв украинским морякам путь в открытое море, но экипаж "Черкасс" до конца остался верен присяге.