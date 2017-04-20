В Украине снимают фильм о героическом сопротивлении украинского корабля российским оккупантам
Художественный фильм расскажет, как тральщик "Черкассы" три недели держал оборону в море во время аннексии Крыма Россией
Под Николаевом снимают первый художественный фильм о сопротивлении тральщика "Черкассы" во время аннексии Крыма.
Три года назад в бухте Донузлав российские войска заблокировали 13 украинских судов.
Агрессор затопил два корабля на выходе из залива, перекрыв украинским морякам путь в открытое море, но экипаж "Черкасс" до конца остался верен присяге.
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