"Власти" Крыма решили избавиться от известного завода шампанского

"Новый Свет" выставят на продажу в ближайшее время

Завод шампанских вин "Новый Свет" будет выставлен на продажу. Об этом заявил так называемый "губернатор" Сергей Аксенов.

"Официально торги должны начаться уже летом. На сегодняшний день поступает много предложений от иностранных инвесторов о приобретении 100% акций завода", – пояснил Аксенов.

По его словам, на сегодняшний день "Новый Свет" производит 1,5 млн бутылок в год, что при обороте предприятия в 400 млн рублей "составляет сущие копейки".

"Безусловно, это завод с большой историей и традициями, однако на сегодняшний день он не может претендовать даже на 0,5% рынка", – заключил так называемый "губернатор".