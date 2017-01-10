"Власти" Крыма сожгли 1,5 тысячи свиней

В Крыму из-за вспышки АЧС уничтожили более полутора тысяч свиней. Сообщается, что падеж животных начался в январе, – передает Корреспондент.net.



В частности, село Дмитровка изолировано, установлены посты. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов установил карантин в пяти личных подсобных хозяйствах в Дмитровке – очагах АЧС, а также первую угрожаемую зону радиусом 5 км от очага.



В регионе запрещены вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, а также продажа свиней и продуктов, полученных от их убоя, кроме реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления.