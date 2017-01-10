Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Крыма
"Власти" Крыма сожгли 1,5 тысячи свиней http://www.segodnya.ua/img/article/7866/84_main.1484000841.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/84_tn.1484000841.jpg Крым В регионе запрещена продажа свиней и продуктов, полученных от их убоя

"Власти" Крыма сожгли 1,5 тысячи свиней

Сегодня, 00:39

В регионе запрещена продажа свиней и продуктов, полученных от их убоя

В Крыму уничтожили более полутора тысяч свиней. Фото: Кормовит
В Крыму уничтожили более полутора тысяч свиней. Фото: Кормовит

В Крыму из-за вспышки АЧС уничтожили более полутора тысяч свиней. Сообщается, что падеж животных начался в январе, – передает Корреспондент.net.

В частности, село Дмитровка изолировано, установлены посты. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов установил карантин в пяти личных подсобных хозяйствах в Дмитровке – очагах АЧС, а также первую угрожаемую зону радиусом 5 км от очага.

В регионе запрещены вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, а также продажа свиней и продуктов, полученных от их убоя, кроме реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления.
Крым, карантин, свиньи, АЧС

Вы сейчас просматриваете новость ""Власти" Крыма сожгли 1,5 тысячи свиней". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Пока ведутся пуско-наладочные работы. Фото: пресс-центр "Газпрома"

Крым начал получать газ напрямую из России

8 Января, 13:35

Как отметили в Госдуме РФ, происходит это пока в рамках пуско-наладочных работ

Крым

Россияне следят за Крымом. Фото: AFP

Российские военные рассказали, как следят за Крымом

7 Января, 13:58

На полуострове установлены специальные системы

Крым

В Крыму едят турецкие фрукты. Фото: ditravel.com.ua

В России рассказали, чем Турция подкармливает Крым

6 Января, 10:00

Поставки продуктов на полуостров продолжаются до сих пор

Крым

В России показали, что происходит с Крымским мостом

6 Января, 11:37

Строители установили половину свай на суше и в акватории

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.