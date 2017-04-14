"Власти" Крыма заявили о катастрофе

Сегодня, 15:08

В портах полуострова – ситуация на грани краха

В Крыму заявили о катастрофе. Фото: И. Варламов
В Крыму заявили о катастрофе. Фото: И. Варламов

В крымских портах – катастрофическая ситуация. Об этом заявил глава "комитета по промышленной политике" так называемого "Госсовета" Петр Запорожец.

"В Феодосийском порту до 2016 года работало более 1 300 человек, сегодня осталось только 400. В Евпатории работало 600-700 человек, в настоящее время только 136, порт парализован. Кроме Ялтинского порта никакого нет оживления. Усложняет работу порта в Евпатории и крымская таможня. Все идет к тому, чтобы порт разорить и в конечном итоге продать", – заявил Запорожец.

По его словам, в ситуации с портами должна разобраться "прокуратура".

Напомним, в Крыму выросли цены на продукты и услуги.
Крым, порт, чиновники, катастрофа, проверки, прецедент

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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