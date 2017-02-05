Задержанный оккупантами в Крыму адвокат вышел из СИЗО

Адвоката Эмиля Курбединова отпустили из Симферопольского изолятора после 10 суток ареста.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Адвоката Эмиля Курбединова отпустили из Симферопольского ИВС после 10 суток административного ареста", – отметил он.

Напомним, 26 января суд в Симферополе арестовал на 10 суток Курбединова, который защищал права ряда фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Среди подзащитных Курбединова – Ильми Умеров, Эмир-Усеин Куку, преследуемый оккупационными властями крымский журналист Николай Семена и другие фигуранты дел крымских мусульман и так называемых дел "диверсантов".

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".