Затонувший сухогруз вблизи Крыма: найдены пять человек

Один из них живой, но с переохлаждением, состояние еще четверых пока неизвестно

У берегов оккупированного Крыма найдены пять человек из затонувшего судна "Герои Арсенала", которое затонуло сегодня рано утром. Об этом сообщает в Facebook так называемое "ГУ МЧС по Крыму".

Местные спасатели сообщают, что был найден и поднят на борт судна "Армада Навигатор" один пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая медицинская помощь.

Также отмечается, что спасатели установили местонахождение еще четырех членов экипажа, которых извлекают из воды. Их состояние не уточняется.

Спасательные работы осложнены неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря составляет до 4 баллов.

Как сообщалось, сегодня в 14 милях от берегов Крыма затонуло судно "Герои Арсенала", на котором пребывало 12 человек: 9 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Грузии.