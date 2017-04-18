Жуткая авария в Крыму: фура снесла иномарку
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека
Жертвами аварии стали два человека. Фото: соцсети
Жертвами аварии стали два человека. Фото: соцсети
Жертвами аварии стали два человека. Фото: соцсети
Жертвами аварии стали два человека. Фото: соцсети
Жертвами аварии стали два человека. Фото: соцсети
Под Алуштой столкнулись "Mitsubishi ASX" и фура-длинномер (груженной бутом). Как сообщают местные спасатели, ДТП произошло сегодня.
"В результате столкновения автомобили съехали в кювет и зацепили опору линии троллейбусного маршрута. В результате происшествия два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Причины и подробности происшествия выясняют эксперты", – пояснили спасатели.
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