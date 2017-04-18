Жуткая авария в Крыму: фура снесла иномарку

Сегодня, 15:42

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека


Жертвами аварии стали два человека. Фото: соцсети

Жертвами аварии стали два человека. Фото: соцсети

Жертвами аварии стали два человека. Фото: соцсети

Жертвами аварии стали два человека. Фото: соцсети

Жертвами аварии стали два человека. Фото: соцсети

Под Алуштой столкнулись "Mitsubishi ASX" и фура-длинномер (груженной бутом). Как сообщают местные спасатели, ДТП произошло сегодня.

"В результате столкновения автомобили съехали в кювет и зацепили опору линии троллейбусного маршрута. В результате происшествия два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Причины и подробности происшествия выясняют эксперты", – пояснили спасатели.
ДТП, Крым, погибли, травмы, Алушта, движение, происшествия

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткая авария в Крыму: фура снесла иномарку". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Россиян отпугнули цены. Фото: И. Варламов

Стало известно, что отпугивает россиян от Крыма

Сегодня, 14:51

Эксперты туротрасли назвали несколько факторов

Крым

Россияне пересматривают свое отношение к аннексии Крыма. Фото: AFP

Опрос показал, как россияне относятся к аннексии Крыма и хотят ли видеть ОРДЛО в России

Сегодня, 14:21

По мнению 41% опрошенных, средства для затягивании Крыма в структуру РФ берутся за счет сокращения расходов на соцсферу

Крым

Яхтсменов выгнали в открытое море. Фото: Сергей Анашкевич

Блогер рассказал об "адском идиотизме" в Крыму

Сегодня, 14:14

Яхтсменов выгнали в открытое море из ленивых чиновников

Крым

McDonald's ушел из Крыма. Фото: AFP

McDonald's распродал имущество в Крыму

Сегодня, 13:27

В компании не сообщают об условиях продажи, заявляя о конфиденциальности информации

Крым

"Чиновники" разозлили горожан. Фото: novate.ru

Жители Крыма написали гневное обращение к "властям"

Сегодня, 12:37

Возмущение людей вызвала работа коммунальных служб

Украина

Авария произошла на 240 км автотрассы Киев – Ковель.Фото: dsns.gov.ua

Лобовое столкновение и мгновенная смерть пяти человек: подробности жуткого ДТП в Житомирской области

Сегодня, 11:47

Водитель автомобиля LADA не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой 

Одесса

На месте аварии

В Одессе водитель-беглец сдался копам после ДТП

Сегодня, 13:50

Один из водителей после столкновения машин получил травмы, его обследуют медики

Одесса

На месте ДТП. Фото: патрульная полиция

В Одессе столкнулись иномарки: водителей забрала "скорая"

Сегодня, 10:01

На месте работала патрульная полиция. Из-за аварии образовалась пробка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования