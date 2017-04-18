Жуткая авария в Крыму: фура снесла иномарку

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека

Под Алуштой столкнулись "Mitsubishi ASX" и фура-длинномер (груженной бутом). Как сообщают местные спасатели, ДТП произошло сегодня.

"В результате столкновения автомобили съехали в кювет и зацепили опору линии троллейбусного маршрута. В результате происшествия два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Причины и подробности происшествия выясняют эксперты", – пояснили спасатели.