На Волыни пьяная мать вынесла двух детей замерзать на улице
Домой нетрезвую женщину вместе детьми доставили патрульные
В Луцке патрульные спасли от обморожения двух маленьких мальчиков, которых мать вывела на прогулку и совсем забыла о детях, переключив свое внимание на алкоголь.
"О пьяной матери с детьми патрульным сообщили подростки, которые случайно заметили двух нетрезвых женщин. Младшая из них, на вид около 25 лет, была с двумя мальчикам в возрасте около двух лет и около месяца. Дети очень сильно замерзли", – сообщает патрульная полиция Луцка.
Женщины были настолько пьяны, что едва держались на ногах. При этом, они вели себя неадекватно, не подпускали инспекторов к детям, не хотели сообщать, где живут.
На место происшествия вызвали скорую помощь, поскольку старшей даме стало плохо. Одному из полицейских удалось выдернуть телефон у женщины помоложе, и связаться со свекровью, которая быстро приехала за ней.
Патрульные вызвали на помощь еще один экипаж, и развезли дам по домам. О происшествии сообщили в соответствующие социальные службы.
Напомним, недавно в Ровно возле автовокзала прохожие заметили детскую коляску, возле которой долгое время не было взрослых.
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