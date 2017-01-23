Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
На Волыни пьяная мать вынесла двух детей замерзать на улице http://www.segodnya.ua/img/article/7908/38_main.1485170402.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/38_tn.1485170402.jpg Запад Домой нетрезвую женщину вместе детьми доставили патрульные

На Волыни пьяная мать вынесла двух детей замерзать на улице

Сегодня, 13:27

Домой нетрезвую женщину вместе детьми доставили патрульные

Пьяные женщины на прогулке. Фото: патрульная полиция
Пьяные женщины на прогулке. Фото: патрульная полиция

В Луцке патрульные спасли от обморожения двух маленьких мальчиков, которых мать вывела на прогулку и совсем забыла о детях, переключив свое внимание на алкоголь.

"О пьяной матери с детьми патрульным сообщили подростки, которые случайно заметили двух нетрезвых женщин. Младшая из них, на вид около 25 лет, была с двумя мальчикам в возрасте около двух лет и около месяца. Дети очень сильно замерзли", – сообщает патрульная полиция Луцка.

Женщины были настолько пьяны, что едва держались на ногах. При этом, они вели себя неадекватно, не подпускали инспекторов к детям, не хотели сообщать, где живут.

На место происшествия вызвали скорую помощь, поскольку старшей даме стало плохо. Одному из полицейских удалось выдернуть телефон у женщины помоложе, и связаться со свекровью, которая быстро приехала за ней.

Патрульные вызвали на помощь еще один экипаж, и развезли дам по домам. О происшествии сообщили в соответствующие социальные службы.

Напомним, недавно в Ровно возле автовокзала прохожие заметили детскую коляску, возле которой долгое время не было взрослых.
полиция, Волынь, Луцк, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость "На Волыни пьяная мать вынесла двух детей замерзать на улице ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

33-летний мужчина признал вину и раскаялся. Фото: finance.bigmir.net

Житель Волыни за призывы к сепаратизму поплатился личной свободой

Сегодня, 12:51

Мужчина распространял материалы, где предлагал измененить государственную  границу Украины

Запад

В ДТП пострадали четыре человека. Фото: grim.com.ru

В Ровенской области разбился пассажирский автобус: есть раненые

Вчера, 13:16

Транспортное средство с людьми врезалось в грузовик

Запад

"Скорая" после аварии. Фото:hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области водитель Mercedes влетел в "скорую" и сбежал

20 Января, 17:25

В ДТП пострадали водитель и фельдшер: с переломами, ушибами и травмами черепа они находятся в травматологии больницы

Запад

Во Львове пьяная женщина на BMW влетела в забор и сбила дорожный знак

21 Января, 02:16

В крови 24-летней нарушительницы с самого утра  было  обнаружено  1.63 промилле алкоголя

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.