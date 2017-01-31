В Черновицкой области на взятке погорел чиновник Гоструда (фото)

Мужчина требовал деньги за то, чтобы родственники погибшего на предприятии получили государственную помощь

В Черновицкой области задержали на взятке одного из руководителей управления Гоструда, который требовал за свои "услуги" 1 500 долларов.

"Госслужащий, член комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, требовал от местного жителя взятку за содействие в выплате государственной помощи в связи со смертью близкого родственника", – сообщает пресс-служба СБУ.

Коррупционера задержали в служебном кабинете при получении взятки. Открыто уголовное производство, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Напомним, недавно на взятке поймали чиновника Черновицкого горсовета, который требовал от частного предпринимателя 5 000 гривен.