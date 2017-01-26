Во Львовской области столкнулись две легковушки: погиб мужчина

Еще трое пострадавших – водитель и пассажиры – попали в травматологическое отделение больницы

На международной трассе Львов – Шегини произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, а трое получили травмы.

"В селе Родатичи 27-летний львовянин за рулем "Форд Фокус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Фолькваген Пассат", которым управлял 49-летний житель одного из сел Мостиского района", – сообщает львовская полиция.

32-летний житель Пустомытовского района – пассажир "Форда", от полученных травм скончался в больнице. Водителя этой машины госпитализировали в травматологическое отделение с закрытым переломом тазовых костей, черепно-мозговой травмой, сотрясение головного мозга.

Водителя и пассажирку автомобиля "Фолькваген Пассат" с черепно-мозговыми травмами и сотрясением головного мозга тоже госпитализировали в Городоцкую ЦРБ.

По этому факту открыто уголовное производство. Виновному в ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских.