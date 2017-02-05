Масштабный ледоход на реке Уж сняли с высоты птичьего полета (фото,видео)
Этот паводок закарпатцы запомнят невиданным доселе ледоходом
Ледоход. Фото: Андрей Крилюк
Ледоход. Фото: Андрей Крилюк
Ледоход. Фото: Андрей Крилюк
Ледоход. Фото: Андрей Крилюк
Ледоход. Фото: Андрей Крилюк
Сеть продолжается наполняться шокирующими кадрами непогоды, которая бушует на Закарпатье с вечера четверга, 2 февраля. Никаких сомнений, что этот паводок закарпатцы запомнят невиданным доселе ледоходом практически на всех реках края – огромными несколькометровыми глыбами льда, – пишет "Мукачево".
Фотограф Андрей Кирилюк и специалисты Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса зафиксировали ледоход с нескольких ракурсов, в том числе с высоты птичьего полета.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье лед и вода наделали много беды.
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