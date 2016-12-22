Архитектор: "На Формуле-1 не бывал, но трек во Львове нарисовал" (фото)

Мы познакомились с 22-летним архитектором из Черновцов, который мечтает об Алонсо во Львове и дипломной работой сделал проект трассы Формулы-1. Иван Вищук родился в семье, абсолютно далекой как от архитектуры, так и автоспорта. В детстве занимался в художественной школе, играл с машинками, затем начал интересоваться автогонками и фанатеть от футбольного "Манчестер Юнайтед". После окончания архитектурного колледжа в родном городе поступил в магистратуру университета "Львовская политехника". Темой дипломной работы выбрал не приевшиеся "мосты-новостройки", а проект настоящей трассы для международных автомобильных и авиагонок на окраине Львова.



"Автодром, согласно моему проекту, мог бы принимать соревнования Формулы-1, – рассказывает Иван. – Стандартная длина трека – 5,51 км, перепад рельефа достигает 20—25 м. Стадион рассчитан на 65—70 тысяч зрителей, а также предусматривает паркинг на 16 тысяч автомобилей. Все строение выдержано в нейтральных монохромных цветах и параметрических формах. Этот стиль обеспечивает гибкость и динамичность системы. Но главный нюанс — проект подразумевает трассу для воздушных гонок между самолетами за счет достройки высоких столбов".



Автор проекта осознает, что такое дело требует как минимум 300 миллионов долларов, и даже не надеется на его реализацию в ближайшем будущем. "Нашей стране сейчас не до этого. И вероятным зрителям даже не за что будет посещать такие соревнования, — говорит Вищук. — Я просто хотел подготовить интересную дипломную работу. Тему придумал давно. Долго изучал аналоги автодромов во всем мире и историю гонок. Оказывается, в 30-х годах прошлого века во Львове проходил Гран-при, собиравший лучших автогонщиков Европы. И это стало одной из причин, почему я выбрал этот город и место рядом с аэропортом и объездной дорогой. А после того как выставил свое предложение в "Фейсбук", фанаты Формулы-1 стали его распространять, и многие заинтересовались проектом".



Какую оценку получил? "Преподаватели работу одобрили. Поставили отлично".



На вопрос, а не мог бы архитектор сконструировать для Львова завод для переработки отходов, Иван отвечает, что все возможно, но к нему пока с таким предложением не обращались. "Я пока не знаю, где буду работать, но точно свяжу свою жизнь с архитектурой и строительством. А что касается проектов, то для начала хотел бы построить себе дом, который бы позволял по максимуму экономить природные ресурсы. Солнечные батареи, органические материалы, автономное водоснабжение и прочее".



Образцом для подражания Иван считает архитектуру исторической части Черновцов и Львова и с удовольствием бы перекрасил в яркие цвета все хрущевки в стране. "Потому что сносить их дорого, а смотреть на них в таком виде – тоскливо", – говорит наш собеседник.

Автор грандиозного проекта сам никогда не бывал на гонках Формулы-1. "Мне нравится трасса "Сильверстоун" в Великобритании, австрийские "Ред Булл Ринг" и "Зальцбургринг". Никогда вживую не видел автодром, но ведь трассу для гонок нарисовать удалось. Уверен, в будущем смогу посетить подобные соревнования. В жизни главное – потенциал, а все остальное приложится", – резюмирует Вищук.