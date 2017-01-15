Автобус с туристами врезался в грузовик на дороге "Львов-Краковец", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

14 января в 22:30 развернуло фуру на дороге "Львов-Краковец" в селе Ямельня в Яворовском районе Львовской области.



После этого в фуру врезался автобус с туристами. В нем было около 40 человек, все живы, однако движение на дороге "Львов-Краковец" заблокировано в обе стороны.



Об этом сообщили на странице общественной организации "Варта 1" в интернет-сети "Facebook", где также опубликовали фото с места происшествия.