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Автобус с туристами врезался в грузовик на дороге "Львов-Краковец" http://www.segodnya.ua/img/article/7883/25_main.1484439462.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/25_tn.1484439462.jpg Запад В автобусе было около 40 человек

Автобус с туристами врезался в грузовик на дороге "Львов-Краковец"

Сегодня, 02:44

В автобусе было около 40 человек

Автобус с туристами врезался в фуру. Фото: Deutsche Welle
Автобус с туристами врезался в фуру. Фото: Deutsche Welle

Автобус с туристами врезался в грузовик на дороге "Львов-Краковец", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

14 января в 22:30 развернуло фуру на дороге "Львов-Краковец" в селе Ямельня в Яворовском районе Львовской области.

После этого в фуру врезался автобус с туристами. В нем было около 40 человек, все живы, однако движение на дороге "Львов-Краковец" заблокировано в обе стороны.

Об этом сообщили на странице общественной организации "Варта 1" в интернет-сети "Facebook", где также опубликовали фото с места происшествия.
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