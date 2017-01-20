Во Львове пьяная женщина на BMW влетела в забор и сбила дорожный знак (фото)
В крови 24-летней нарушительницы с самого утра было обнаружено 1.63 промилле алкоголя
Во Львове на улице ул. Ч.Калины дама-водитель BMW с польскими номерами сбила дорожный знак и врезалась в забор. ДТП произошло в пятницу около девяти утра.
Автомобилем, по инфомации патрульной полиции, управляла 24-летння женщина в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови обнаружили 1.63 промилле алкоголя. По всей вероятности, она превысила скорость, и на повороте не справилась с управлением.
Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
Вы сейчас просматриваете новость "Во Львове пьяная женщина на BMW влетела в забор и сбила дорожный знак (фото)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии