Во Львове пьяная женщина на BMW влетела в забор и сбила дорожный знак (фото)

В крови 24-летней нарушительницы с самого утра было обнаружено 1.63 промилле алкоголя

Во Львове на улице ул. Ч.Калины дама-водитель BMW с польскими номерами сбила дорожный знак и врезалась в забор. ДТП произошло в пятницу около девяти утра.

Автомобилем, по инфомации патрульной полиции, управляла 24-летння женщина в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови обнаружили 1.63 промилле алкоголя. По всей вероятности, она превысила скорость, и на повороте не справилась с управлением.

Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.