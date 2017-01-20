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Во Львове пьяная женщина на BMW влетела в забор и сбила дорожный знак (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/27_main.1484910177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/27_tn.1484910177.jpg Запад В крови 24-летней нарушительницы с самого утра  было  обнаружено  1.63 промилле алкоголя

Во Львове пьяная женщина на BMW влетела в забор и сбила дорожный знак (фото)

Сегодня, 02:16

В крови 24-летней нарушительницы с самого утра  было  обнаружено  1.63 промилле алкоголя

Во Львове на улице ул. Ч.Калины  дама-водитель BMW с польскими номерами сбила дорожный знак и врезалась в забор. ДТП  произошло в пятницу около девяти утра. 

Автомобилем, по инфомации патрульной полиции, управляла 24-летння женщина в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови обнаружили 1.63 промилле алкоголя. По всей вероятности, она превысила скорость, и на повороте не справилась с управлением. 

Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
авария, ДТП, Львов, полиция, автомобиль

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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