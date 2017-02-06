Боец повесился в Тернопольской области

Сегодня, 15:33

50-летний мужчина готовился к очередной поездке в зону боевых действий на Донбассе  

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Тернопольской области повесился военнослужащий.

Мужчина несколько раз был в зоне боевых действий на Донбассе и готовился к очередной поездке в зону необъявленной войны, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

"Надоело, больше не выдерживаю. Оставляю вам номер карты, чтобы было за что похоронить", – такие слова 5 февраля в последний раз услышал по телефону родной брат погибшего. После этого на звонки 50-летний мужчина отвечать перестал. Его наши повешенным на окраине села Посухов, на территории очистных сооружений.

По информации правоохранителей, погибший в 2015 году был призван в ряды вооруженных сил по мобилизации. После возвращения в Тернопольскую область устроился в местную воинскую часть.

Он несколько раз был в зоне боевых действий на Донбассе. Руководство части характеризует его как положительного человека, который всегда выполнял поставленные задачи. Погибший готовился к очередной поездке на восток Украины.

Почему мужчина решил уйти из жизни, сейчас выясняют правоохранители.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 115 часть 1 УК.

Напомним, 29 января в Киеве застрелился сотрудник Службы безопасности Украины. Трагедия произошла около 17:00 в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования ведомства. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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