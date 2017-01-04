Более 20 лебедей в Черновицкой области погибли из-за птичьего гриппа

В Черновицкой области зарегистрирован случай птичьего гриппа.

Как сообщает Госпродпотребслужба, 21 лебедь на озере села Чертория в Кицманском районе умер из-за птичьего гриппа.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г.Киев) 02.01.2017 установлен диагноз гриппа птицы (отчет о результатах исследования № 000001 от 02.01.2017). С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки птичьего гриппа 03.01.2017 проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кицманской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора", – отмечают в Госпродпотребслужбе.

В очаге заболевания введен карантин.

Напомни, в начале января на озере села Чертория Черновицкой области умер 21 лебедь. 1 января несколько мертвых птиц у водоема нашли туристы. Медки, которые приехали на место происшествия, из пруда достали 16 погибших лебедей. 2 января вечером на территории озера были обнаружены еще пять мертвых птиц.