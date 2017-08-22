Брат погибшей в скандальном ДТП возле Львова: арестованный водитель смертельно болен

Сегодня, 13:02

Наталья Трила, ставшая жертвой страшной аварии, к 30 годам сделала успешную карьеру и вскоре планировала сыграть свадьбу

Смертельная авария. Фото: portal.lviv.ua
Смертельная авария. Фото: portal.lviv.ua

Резонанс вокруг смертельного ДТП, которое произошло возле Львова с участием авто Петра Дыминского, с каждым днем набирает новые обороты. Расследованием аварии, в которой погибла 31-летняя Наталья Трила,  заинтересовались главы МВД  и Нацполиции. Вчера владельца "Карпат" и медиахолдинга "ZIK" пригласили на ДНК-экспертизу, а  в соцсетях  начала действовать  группа "Честное расследование убийства Натальи Трилы".

В свою очередь, мы разыскали двоюродного брата погибшей Степана Мацевко, который сообщил  новые  факты по расследованию ДТП и рассказал о жизни и мечтах  сестры.  

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Девушка была очень самостоятельной и добивалась своего. Фото: соцсети

В течении ближайших месяцев Наталья собиралась сыграть свадьбу

По словам  Степана,  Наталья действительно  была очень  доброй, спокойной, готовой всем помочь. В тоже время,  девушка владела огромной силой воли и всегда добивалась своего.  

"Мы были очень дружны, вместе выросли, вместе играли, все горе и радости переживали вместе. Она была на 2 года старше меня и всегда немного оберегала. Наталья со школы хорошо училась, школу закончила в городе  Новояворовск, после чего с мамой  переехала в Ямельню. Ее мать до сих пор не может прийти в себя. По профессии она бухгалтер, но давно не работает из-за инвалидности третьей группы. С отцом они давно не жили. После школы Наталья, благодаря собственным силам и знаниям  поступила в "Львовскую политехнику", на очень "модный"  факультет прикладной лингвистики. С 4 курса уже начала работать в IT-компании", – говорит Степан.

Поскольку Наталья была очень самостоятельной, то машину решила купить еще в конце 2008 года, а права у нее были задолго до приобретения авто.  По словам брата, часть денег заработала сама, а часть  взяла в кредит. "Мы вместе выбирали это авто в салоне. Никаких ДТП или происшествий не было за все годы. Машина очень классная и безопасная", – говорит он.

К 30 годам у Натальи удачно сложилась карьера: сначала в SoftServe, где она занималась технической документацией,  а потом и в компании Conscensia. С недавних пор  девушка всерьез задумалась о личной жизни и собиралась идти под венец.

"Они собирались пожениться в ближайших пол года. Она так мечтала о счастливом браке и детях. Ее жених Анатолий – тоже айтишник. Сейчас он в США в командировке. На похороны не смог приехать, поскольку  не было билетов", – рассказывает Степан.

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Наталья всегда любила помогать другим. Фото: соцсети

"В момент ДТП я был на работе,  но у меня неожиданно отключилось сознание"

В день ДТП 18 августа, около трех часов дня Степан  был на работе. "Мне неожиданно стало очень плохо, именно около 15.00. я вообще перестал воспринимать любую информацию, сознание будто выключилось. Работа не шла, открыл ФБ в телефоне, начал листать новости и увидел на фото  машину Натальи  совпал и номер. Я не мог сразу поверить своим глазам. Бросился сразу ехать туда, на место аварии. Через 20 минут уже был в Ямельне.  Подошел к машине, увидел ее мертвой, но все равно не мог прийти в себя. Потом, от патологоанатома мы узнали, что  у пострадавшей было очень много переломов, а весь удар пришелся на  голову и шею", – рассказывает брат.

Авто Натальи было настолько смято  со стороны водителя, что тело пришлось извлекать из стороны пассажира. А Mercedes,  после столкновения с  Opel,  вылетел в кювет и врезался в дерево.

"У охранника Дыминского, который твердит, что был  за рулем, смертельное заболевание"

Кроме этого, Степан вспоминает, что сразу на месте аварии увидел Андрея Борща, охранника Дыминского, который утверждает, что был за рулем  в момент столкновения. Сейчас он находится под арестом.

"Увидев  его, я сразу высказал вслух, все что думаю, а этот Борщ стоял спокойный и молчал. На вид ему лет сорок, худого телосложения. И вот вчера, получив ответ на ходатайство адвоката, мы узнали, что у него инвалидность  из-за онкологической опухоли. Рак, уже не первой  стадии", – говорит наш собеседник.

Примечательно и  то, что  авария произошла на территории населенного пункта, на сплошной полосе, где запрещено обгонять.

"Она шла на поворот в сторону села. Наталья, возможно,  и не видела, что ее догоняет Mercedes, поскольку примерно в сотне метров от места ДТП машины сначала идут на подъем, а потом начинается резкий спуск. Думаю, водитель  Mercedes был выпившим, или отвлекся. Сейчас  машины на штрафлощадке, но какая была скорость на спидометрах,  я точно не знаю", – добавляет Степан.

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В этом седом человеке многие узнают Дыминского. Фото: Варта-1

Жители Ямельни, по словам Степана, говорят  между собой, что  за рулем Mercedes сидел другой человек, но все они боятся давать официальные показания из-за страха перед "страшными людьми".

"Лично я знаю, кто мог бы поделится  такими показаниями, и если полиция даст им гарантии безопасности, то уверен, что те свидетели скажут, что и как было. Я должен довести это дело до конца", – добавил Мацевко.  

Напомним, 20 августа Наталью Трилу похоронили в свадебном платье. Траурная процессия растянулась от дома до церкви почти на километр.

 
ДТП, Львов, девушка, дыминский

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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