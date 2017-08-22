Брат погибшей в скандальном ДТП возле Львова: арестованный водитель смертельно болен

Резонанс вокруг смертельного ДТП, которое произошло возле Львова с участием авто Петра Дыминского, с каждым днем набирает новые обороты. Расследованием аварии, в которой погибла 31-летняя Наталья Трила, заинтересовались главы МВД и Нацполиции. Вчера владельца "Карпат" и медиахолдинга "ZIK" пригласили на ДНК-экспертизу, а в соцсетях начала действовать группа "Честное расследование убийства Натальи Трилы".

В свою очередь, мы разыскали двоюродного брата погибшей Степана Мацевко, который сообщил новые факты по расследованию ДТП и рассказал о жизни и мечтах сестры.

Девушка была очень самостоятельной и добивалась своего. Фото: соцсети



В течении ближайших месяцев Наталья собиралась сыграть свадьбу



По словам Степана, Наталья действительно была очень доброй, спокойной, готовой всем помочь. В тоже время, девушка владела огромной силой воли и всегда добивалась своего.

"Мы были очень дружны, вместе выросли, вместе играли, все горе и радости переживали вместе. Она была на 2 года старше меня и всегда немного оберегала. Наталья со школы хорошо училась, школу закончила в городе Новояворовск, после чего с мамой переехала в Ямельню. Ее мать до сих пор не может прийти в себя. По профессии она бухгалтер, но давно не работает из-за инвалидности третьей группы. С отцом они давно не жили. После школы Наталья, благодаря собственным силам и знаниям поступила в "Львовскую политехнику", на очень "модный" факультет прикладной лингвистики. С 4 курса уже начала работать в IT-компании", – говорит Степан.

Поскольку Наталья была очень самостоятельной, то машину решила купить еще в конце 2008 года, а права у нее были задолго до приобретения авто. По словам брата, часть денег заработала сама, а часть взяла в кредит. "Мы вместе выбирали это авто в салоне. Никаких ДТП или происшествий не было за все годы. Машина очень классная и безопасная", – говорит он.

К 30 годам у Натальи удачно сложилась карьера: сначала в SoftServe, где она занималась технической документацией, а потом и в компании Conscensia. С недавних пор девушка всерьез задумалась о личной жизни и собиралась идти под венец.

"Они собирались пожениться в ближайших пол года. Она так мечтала о счастливом браке и детях. Ее жених Анатолий – тоже айтишник. Сейчас он в США в командировке. На похороны не смог приехать, поскольку не было билетов", – рассказывает Степан.

Наталья всегда любила помогать другим. Фото: соцсети



"В момент ДТП я был на работе, но у меня неожиданно отключилось сознание"

В день ДТП 18 августа, около трех часов дня Степан был на работе. "Мне неожиданно стало очень плохо, именно около 15.00. я вообще перестал воспринимать любую информацию, сознание будто выключилось. Работа не шла, открыл ФБ в телефоне, начал листать новости и увидел на фото машину Натальи совпал и номер. Я не мог сразу поверить своим глазам. Бросился сразу ехать туда, на место аварии. Через 20 минут уже был в Ямельне. Подошел к машине, увидел ее мертвой, но все равно не мог прийти в себя. Потом, от патологоанатома мы узнали, что у пострадавшей было очень много переломов, а весь удар пришелся на голову и шею", – рассказывает брат.

Авто Натальи было настолько смято со стороны водителя, что тело пришлось извлекать из стороны пассажира. А Mercedes, после столкновения с Opel, вылетел в кювет и врезался в дерево.

"У охранника Дыминского, который твердит, что был за рулем, смертельное заболевание"

Кроме этого, Степан вспоминает, что сразу на месте аварии увидел Андрея Борща, охранника Дыминского, который утверждает, что был за рулем в момент столкновения. Сейчас он находится под арестом.

"Увидев его, я сразу высказал вслух, все что думаю, а этот Борщ стоял спокойный и молчал. На вид ему лет сорок, худого телосложения. И вот вчера, получив ответ на ходатайство адвоката, мы узнали, что у него инвалидность из-за онкологической опухоли. Рак, уже не первой стадии", – говорит наш собеседник.

Примечательно и то, что авария произошла на территории населенного пункта, на сплошной полосе, где запрещено обгонять.

"Она шла на поворот в сторону села. Наталья, возможно, и не видела, что ее догоняет Mercedes, поскольку примерно в сотне метров от места ДТП машины сначала идут на подъем, а потом начинается резкий спуск. Думаю, водитель Mercedes был выпившим, или отвлекся. Сейчас машины на штрафлощадке, но какая была скорость на спидометрах, я точно не знаю", – добавляет Степан.

В этом седом человеке многие узнают Дыминского. Фото: Варта-1

Жители Ямельни, по словам Степана, говорят между собой, что за рулем Mercedes сидел другой человек, но все они боятся давать официальные показания из-за страха перед "страшными людьми".

"Лично я знаю, кто мог бы поделится такими показаниями, и если полиция даст им гарантии безопасности, то уверен, что те свидетели скажут, что и как было. Я должен довести это дело до конца", – добавил Мацевко.

Напомним, 20 августа Наталью Трилу похоронили в свадебном платье. Траурная процессия растянулась от дома до церкви почти на километр.