Был ли Дыминский за рулем, можно установить без него – Луценко

Сегодня, 04:12

Он еще раз повторил, что человек, который заявил, что был за рулем, на самом деле там не был

Смертельная авария. Фото: portal.lviv.ua
Смертельная авария. Фото: portal.lviv.ua

Был ли львовский бизнесмен Петр Дыминский в момент ДТП за рулем, установит ряд экспертиз даже без его участия.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам в пятницу, передает "Украинская правда".

Он еще раз повторил, что человек, который заявил, что был за рулем, на самом деле там не был.

"На вопрос, был ли за рулем Дыминский, мы получим ответ после работы экспертов. Несколько направлений экспертиз – начиная от биологических материалов за рулем, видеоматериалов и других вещей, которые мы заказали у соответствующих специалистов... Это возможно сделать без его участия", – сказал Луценко.

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Он добавил, что, если экспертиза покажет, что за рулем был именно Дыминский, он будет вызываться уже в качестве подозреваемого для вручения подозрения.

"Если он не будет прибывать на это и другие следственные действия, будем действовать предусмотренным законом путем, вплоть до обращения за международной правовой помощью", – отметил генпрокурор, в то же время призвав не назначать виновного до завершения законных процедур.

"Закон предусматривает возможность через ГПУ обращаться к нашим коллегам за рубежом и через установленные процедуры получать этого человека в порядке экстрадиции. Правда, это долгая процедура, иногда длится от полугода до года, но она в 90% случаев завершается успешно. Я почему-то думаю, что господин Дыминский в его возрасте и с его личной гордостью должен был бы лучше сотрудничать со следствием, не доводя нас до таких вопросов и таких ответов", – добавил Луценко.

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Напомним, как сообщалось ранее, допрос бизнесмена Петра Дыминского, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, назначен на 23 августа, ему была вручена повестка, однако Дыминский  во вторник вылетел в Швейцарию.

Ранее двоюродный брат погибшей Степан Мацевко сообщил  новые  факты по расследованию ДТП и рассказал о жизни и мечтах  сестры.  
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