Четыре авто столкнулись на выезде из Хмельницкого (фото)

Сегодня, 03:15

На водителя автомобиля Volkswagen полицейские составили административный протокол

ДТП в Хмельницком. Фото: полиция
ДТП в Хмельницком. Фото: полиция

В Хмельницком на улице Каменецкой, вблизи ресторана "Веселка", произошло ДТП с участием нескольких авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Водитель автомобиля "Volkswagen" не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes и автобусом "ПАЗ". В свою очередь водитель последнего в результате ДТП столкнулся еще с грузовым фургоном "Газель"", – говорится в сообщении.

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Фото: полиция

В результате происшествия никто из водителей и пассажиров не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На водителя автомобиля Volkswagen полицейские составили административный протокол по ст.  124 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества" КУоАП.

Правоохранители призывают водителей учитывать сложные погодные условия и быть осторожными на дороге.

Напомним, маршрутка с пассажирами попала в ДТП на трассе Киев – Харьков. На момент столкновения в автобусе находилось 18 пассажиров и водитель. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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