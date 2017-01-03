ЧП в Хмельницкой области: ребенок выстрелил в глаз, а второй упал с лестницы

В одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета. В то же время, в самом областном центре еще один ребенок двух лет упал с лестниц – между первым и вторым этажом частного дома.

"Второго января около 23.15 в полицию поступило сообщение из областной клинической больницы, что из Красиловского района доставили 2-летнего мальчика с огнестрельным ранением глаза. Врачам пришлось удалить ребенку глазное яблоко", – сообщает хмельницкая полиция.

Как выяснилось, телесные повреждения ребенок получил дома, играя с пистолетом для отстрела резиновыми пулями.

В то же время, второго января, около 23.45 в реанимацию на "скорой" доставили 2-летнего мальчика, который упал с лестницы с высоты второго этажа. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.

Состояние пострадавшего стабильно тяжелое. Он находится в Хмельницкой городской детской больнице.

По обоим фактам открыты досудебные расследования, родителям пострадавших детей, по всей вероятности, грозит уголовная ответственность. Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно на ровенском автовокзале жительница Закарпатья бросила своего малыша.