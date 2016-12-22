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ЧП в военном госпитале Львова: молодая женщина покончила с собой http://www.segodnya.ua/img/article/7819/40_main.1482400088.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/40_tn.1482400088.jpg Запад Погибшая не была пациенткой этого медучреждения, но страдала нервными расстройствами

ЧП в военном госпитале Львова: молодая женщина покончила с собой

Сегодня, 11:48

Погибшая не была пациенткой этого медучреждения, но страдала нервными расстройствами

Женщина выбросилась с 6-этажа. Фото: novosti44.ru:
Женщина выбросилась с 6-этажа. Фото: novosti44.ru:

В Львове 29-летняя женщина бросилась из окна шестого этажа военного госпиталя . От полученных травм она погибла на месте.

"21 декабря, около 20.00 из окна на лестничной клетке в одном из корпусов Военно-медицинского клинического центра Западного региона выбросилась женщина. По предварительной версии, она совершила самоубийство", – сообщили нам в пресс-службе львовской Нацполиции.

У погибшей при себе не было  документов, удостоверяющих личность, но позже ее опознала сестра.

Как сообщил источник Сегодня.ua, женщина не была ни пациенткой, ни родственницей кого-либо из пациентов госпиталя. Из медперсонала  или  военных, которые находятся на лечении, никто погибшую не узнал. Однако известно, что 29-летняя львовянка страдала нервными расстройствами.

Сейчас работники полиции выясняют, почему погибшая решила покончить с собой именно на территории госпиталя.

Напомним, недавно во Львовской области мать, больная шизофренией, выбросила из окна 5-го этажа 9-летнюю девочку и вслед за ней прыгнула сама.
Львов, ЧП, женщина, самоубийство

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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