Что пророчат мольфары украинцам в 2017 году (видео)

Мольфары сходятся в одном – грядущий год для страны будет полон испытаний

Их осталось мало, и живут они высоко в Карпатских горах. Ежедневно к ним за помощью, советом или предсказаниями приходят сотни людей.

Бабушка Калина живет высоко в горах. Несмотря на это ежедневно к ней приходит с десяток людей со всей Украины. Вот уже четверть века знахарка помогает кому словом, а кому – делом.

"Вижу, что будет еще война, и эти беды, и эти смерти будут. Будет всякое в Украине, так что ничего хорошего не вижу", – сказала Калина Ситинюк, знахарь.

А это уже другая карпатская целительница. Бабушка Василинка. Дорога к ней – тоже нелегкая.

Но говорить о следующем годе Василинка не очень хочет. Говорит, у нее другое призвание – исцелять людей.

"Надежда на Бога. Молиться надо. Надежда на то, что будет покой в мире", – коротко сказала она.

"В то, что человек верит – так человеку и будет. Если человек или перед Новым годом, или перед святой вечерей настроит себя, что будет легко – то и будет легко", – заверил Василий Зеленчук, краевед.

И все же мольфары сходятся в одном – грядущий год для Украины будет полон испытаний.

Однако карпатские прорицатели все же советуют преждевременно не разочаровываться. И встретить новый 2017 год с улыбкой.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".