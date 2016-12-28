Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Что пророчат мольфары украинцам в 2017 году (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7834/91_main.1482835159.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7834/91_tn.1482835159.jpg Запад Мольфары сходятся в одном – грядущий год для страны будет полон испытаний

Что пророчат мольфары украинцам в 2017 году (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:00

Мольфары сходятся в одном – грядущий год для страны будет полон испытаний


Их осталось мало, и живут они высоко в Карпатских горах. Ежедневно к ним за помощью, советом или предсказаниями приходят сотни людей.

Бабушка Калина живет высоко в горах. Несмотря на это ежедневно к ней приходит с десяток людей со всей Украины. Вот уже четверть века знахарка помогает кому словом, а кому – делом.

"Вижу, что будет еще война, и эти беды, и эти смерти будут. Будет всякое в Украине, так что ничего хорошего не вижу", – сказала Калина Ситинюк, знахарь.

А это уже другая карпатская целительница. Бабушка Василинка. Дорога к ней – тоже нелегкая.

Но говорить о следующем годе Василинка не очень хочет. Говорит, у нее другое призвание – исцелять людей.

"Надежда на Бога. Молиться надо. Надежда на то, что будет покой в мире", – коротко сказала она.

"В то, что человек верит – так человеку и будет. Если человек или перед Новым годом, или перед святой вечерей настроит себя, что будет легко – то и будет легко", – заверил Василий Зеленчук, краевед.

И все же мольфары сходятся в одном – грядущий год для Украины будет полон испытаний.

Однако карпатские прорицатели все же советуют преждевременно не разочаровываться. И встретить новый 2017 год с улыбкой.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
война, новый год, предсказание, мольфар, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Что пророчат мольфары украинцам в 2017 году (видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.