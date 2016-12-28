Что пророчат мольфары украинцам в 2017 году (видео)
События на ТК Украина
Мольфары сходятся в одном – грядущий год для страны будет полон испытаний
Их осталось мало, и живут они высоко в Карпатских горах. Ежедневно к ним за помощью, советом или предсказаниями приходят сотни людей.
Бабушка Калина живет высоко в горах. Несмотря на это ежедневно к ней приходит с десяток людей со всей Украины. Вот уже четверть века знахарка помогает кому словом, а кому – делом.
"Вижу, что будет еще война, и эти беды, и эти смерти будут. Будет всякое в Украине, так что ничего хорошего не вижу", – сказала Калина Ситинюк, знахарь.
А это уже другая карпатская целительница. Бабушка Василинка. Дорога к ней – тоже нелегкая.
Но говорить о следующем годе Василинка не очень хочет. Говорит, у нее другое призвание – исцелять людей.
"Надежда на Бога. Молиться надо. Надежда на то, что будет покой в мире", – коротко сказала она.
"В то, что человек верит – так человеку и будет. Если человек или перед Новым годом, или перед святой вечерей настроит себя, что будет легко – то и будет легко", – заверил Василий Зеленчук, краевед.
И все же мольфары сходятся в одном – грядущий год для Украины будет полон испытаний.
Однако карпатские прорицатели все же советуют преждевременно не разочаровываться. И встретить новый 2017 год с улыбкой.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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