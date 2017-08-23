День Национального Флага во Львове: сине-желтый стяг поднимала дочь погибшего в АТО добровольца

Сегодня, 15:36

Также военные пронесли через всю площадь знамена, которые побывали в "горячих точках" на Донбассе


День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА

Сегодня, 23 августа, в центре Львова на улице Винниченко провели торжественную церемонию поднятия Государственного Флага Украины.

"Право поднять Государственный Флаг предоставили Ангелине Гуртяк – девочке из Луганска, дочери погибшего добровольца – младшего лейтенанта Юрия Гуртяка, который участвовал в проведении АТО", – сообщают в пресс-службе ЛОГА.

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Также военные торжественно пронесли через площадь сине-желтые флаги, которые поддерживали боевой дух бойцов на Донбассе.

А на Лычаковском кладбище Львова почтили память погибших во время Революции Достоинства и погибших бойцов АТО.

Напомним, как сообщалось, в киевском парке появились сюрпризы для посетителей – фотозоны: "Украины солнечный портал", цветочное панно и арка "Подари миру бархатцы".
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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