День Национального Флага во Львове: сине-желтый стяг поднимала дочь погибшего в АТО добровольца

Также военные пронесли через всю площадь знамена, которые побывали в "горячих точках" на Донбассе

Сегодня, 23 августа, в центре Львова на улице Винниченко провели торжественную церемонию поднятия Государственного Флага Украины.

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"Право поднять Государственный Флаг предоставили Ангелине Гуртяк – девочке из Луганска, дочери погибшего добровольца – младшего лейтенанта Юрия Гуртяка, который участвовал в проведении АТО", – сообщают в пресс-службе ЛОГА.

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Также военные торжественно пронесли через площадь сине-желтые флаги, которые поддерживали боевой дух бойцов на Донбассе.

А на Лычаковском кладбище Львова почтили память погибших во время Революции Достоинства и погибших бойцов АТО.

Напомним, как сообщалось, в киевском парке появились сюрпризы для посетителей – фотозоны: "Украины солнечный портал", цветочное панно и арка "Подари миру бархатцы".