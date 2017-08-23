День Национального Флага во Львове: сине-желтый стяг поднимала дочь погибшего в АТО добровольца
Также военные пронесли через всю площадь знамена, которые побывали в "горячих точках" на Донбассе
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
День Национального Флага во Львове. Фото: Владимир Скоростецкий, пресс-служба ЛОГА
Сегодня, 23 августа, в центре Львова на улице Винниченко провели торжественную церемонию поднятия Государственного Флага Украины.
"Право поднять Государственный Флаг предоставили Ангелине Гуртяк – девочке из Луганска, дочери погибшего добровольца – младшего лейтенанта Юрия Гуртяка, который участвовал в проведении АТО", – сообщают в пресс-службе ЛОГА.
Также военные торжественно пронесли через площадь сине-желтые флаги, которые поддерживали боевой дух бойцов на Донбассе.
А на Лычаковском кладбище Львова почтили память погибших во время Революции Достоинства и погибших бойцов АТО.
Напомним, как сообщалось, в киевском парке появились сюрпризы для посетителей – фотозоны: "Украины солнечный портал", цветочное панно и арка "Подари миру бархатцы".
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