День рождения Богдана Ступки: во Львовской области великому земляку открыли памятный бюст

Сегодня, 12:45

Торжества проходили к 76-годовщине сор дня рождения народного артиста


На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

На открытии памятного бюста Богдану Ступке. Фото: Facebook.com, пресс-служба ЛОГА

В селе  Кулыкив во Львовской области в день  76-й годовщины со дня рождения народного артиста Украины Богдана Ступки открыли памятное бюст.

"Среди присутствующих – близкие и друзья Богдана Ступки,  односельчане, руководство и актеры львовского театра имени Марии Заньковецкой, а также сын – Остап Ступка и министр культуры Украины Евгений Нищук", -  сообщают  на странице Министерства культуры в Facebook.com.

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Торжество проходило возле Народного дома в центре Кулыкива. Там же открыта музейная комната в память о великом земляке, открытая в прошлом  году. В ней собраны личные вещи Ступки, множество фотоснимков  и  публикаций об актере.

Напомним, Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в поселке Кулыкив. Выдающийся актер и лауреат Шевченковской премии умер 22 июля 2012 года. Герой Украины похоронен на центральной аллее Байкового кладбища.
Львов, театр, бюст, богдан ступка, нищук

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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