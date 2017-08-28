День рождения Богдана Ступки: во Львовской области великому земляку открыли памятный бюст

В селе Кулыкив во Львовской области в день 76-й годовщины со дня рождения народного артиста Украины Богдана Ступки открыли памятное бюст.

"Среди присутствующих – близкие и друзья Богдана Ступки, односельчане, руководство и актеры львовского театра имени Марии Заньковецкой, а также сын – Остап Ступка и министр культуры Украины Евгений Нищук", - сообщают на странице Министерства культуры в Facebook.com.

Торжество проходило возле Народного дома в центре Кулыкива. Там же открыта музейная комната в память о великом земляке, открытая в прошлом году. В ней собраны личные вещи Ступки, множество фотоснимков и публикаций об актере.

Напомним, Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в поселке Кулыкив. Выдающийся актер и лауреат Шевченковской премии умер 22 июля 2012 года. Герой Украины похоронен на центральной аллее Байкового кладбища.