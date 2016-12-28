Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Депутат сельсовета возглавлял банду грабителей http://www.segodnya.ua/img/article/7836/69_main.1482857914.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/69_tn.1482857914.jpg Запад Мужчины не брезговали красть из магазинов косметику и женское белье

Депутат сельсовета возглавлял банду грабителей

Вчера, 19:36

Мужчины не брезговали красть из магазинов косметику и женское белье

Больше всего грабители любили ювелирные магазины. Фото: AFP
Больше всего грабители любили ювелирные магазины. Фото: AFP

В Хмельницкой области задержали банду грабителей, главарем которой оказался депутат одного из сельсоветов. За полгода они ограбили несколько  магазинов, в том числе, ювелирных, на сумму около 5 миллионов гривен. Все четверо бандитов – жители Одесской области.

"Действовала группа на территории Винницкой и Хмельницкой областей, а задержали их после очередной кражи в райцентре Городок, где они обчистили магазин с косметикой и женским бельем", – сообщает хмельницкая полиция.

Как оказалось, двое грабителей уже привлекались к уголовной ответственности. Теперь подозреваемым грозит лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно в Ровно у скупщиков изъяли янтаря-сырца на сумму  более полумиллиона гривен.
депутат, банда, магазины, полиция, Хмельницкий, задержали, ограбили

Вы сейчас просматриваете новость "Депутат сельсовета возглавлял банду грабителей". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Задержанный был в розыске полиции Одесской области. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве иностранец наехал авто на мужчину, а потом пырнул его ножом

Вчера, 14:05

Раненого немедленно госпитализировали  

Запад

Тело мужчины найдено рядом с больницей. Фото: pravda.if.ua

Во Львовской области возле больницы нашли мертвого мужчину

Вчера, 12:40

Следов насильственной смерти на его  теле не найдено, в полиции выясняют причины смерти  

Харьков

Преступники задержаны. Фото: Facebook

Заказное убийство в Харькове: стреляли за 8000 гривен, но жертва выжила

Вчера, 11:45

В полиции говорят, что преступление связано с криминальными разборками и распределением сфер влияния

Происшествия и криминал

Злоумышленник был задержан правоохранителями, фото kvedomosti.com

В Виннице мужчина "заказал" за 5 тыс. грн убийство собственного брата

26 Декабря, 23:50

Злоумышленник был задержан правоохранителями

Запад

Патрульные спасли младенца. Фото: полиция Львова

Во Львове мужчина похитил собственного ребенка

26 Декабря, 19:38

"Киднепер"  вместе с 4-месячным  сыном  прятался в отеле, пока их не разыскала полиция

Днепропетровск

Фото: svit24.net

В Кривом Роге 11-летний мальчик облился бензином и поджег себя

26 Декабря, 18:40

Парень решил повторить трюк интернет-блогера, однако эксперимент завершился неудачей – у подростка обгорело 60% тела  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.