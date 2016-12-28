Депутат сельсовета возглавлял банду грабителей

В Хмельницкой области задержали банду грабителей, главарем которой оказался депутат одного из сельсоветов. За полгода они ограбили несколько магазинов, в том числе, ювелирных, на сумму около 5 миллионов гривен. Все четверо бандитов – жители Одесской области.

"Действовала группа на территории Винницкой и Хмельницкой областей, а задержали их после очередной кражи в райцентре Городок, где они обчистили магазин с косметикой и женским бельем", – сообщает хмельницкая полиция.

Как оказалось, двое грабителей уже привлекались к уголовной ответственности. Теперь подозреваемым грозит лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно в Ровно у скупщиков изъяли янтаря-сырца на сумму более полумиллиона гривен.