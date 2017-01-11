Подробности трагедии с гибелью жительницы Ивано-Франковска из-за отца педофила

Житель Ивано-Франковска – 36-летний "кормилец" многодетной семьи, вероятнее всего, является насильником и извращенцем. Мужчину подозревают в систематических половых домогательствах и доведении до самоубийства своей дочери-подростка.

"18 августа 2016 года в 19.44 в сквере, на перекрестке улиц Шота Руставели-Красовского, случайный прохожий обнаружил тело девушки на дереве. Погибшей оказалась 17-летняя жительница областного центра", – сообщают в полиции Прикарпатья.

Сегодня во время брифинга начальник следственного управления ГУ НП в Ивано-Франковской области Игорь Максымив рассказал, что в день обнаружения тела погибшей о пропаже девочки в полицию заявила ее мать. Как оказалась, погибшая исчезла 17 августа, у нее было еще три младших брата и сестра.

В то же время, около двух лет, с 2014 по 2016 гг., отец постоянно склонял свою дочь к половым отношениям, запрещал встречаться с парнями, и подругами, а в случае неповиновения, угрожал отправить ее в "психушку".

"На теле погибшей во время осмотра, были обнаружены следы на запястьях от порезов, а также шрам от веревки на шее. Также в карманах девушки полицейске нашли две предсмертные записки. Как показали результаты экспертизы, почерк в записках принадлежит погибшей. В одной из них говорилось, что, пока ровесники погибшей гуляли и играли в куклы, ей приходилось ублажать родителя. Вторая адресована тете, которая поддерживала девочку, и даже советовала пойти к психологу", – говорит Максымив.

Также следствию известно, что один раз девоча все-таки побывала у психолога, но в сопровождении родителей, и это не дало никаких результатов. Она мало общалась со сверстниками, но имела много друзей в соцсетях, даже из Днепра и Харькова. Однако, ни с кем из знакомых она не поделилась своей бедой.

В учебном заведении погибшей ее характеризуют очень позитивно, но говорят, что она часто пропускала уроки, и преподаватели почти никогда не видели ее мать. Всеми вопросами относительно учебы занимался отец, а мама, якобы, присматриала за младшими детьми.

Сейчас эксперты занимаются самим задержанным, которому 4 января объявили о подозрении. В данное время он находится под стражей, и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в августе прошлого года в Ивано-Франковске, на пересечении улиц Шота Руставели и Красовского, 17-летнюю Диану Тымкив нашли повешенной на дереве.