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Драка двух женщин в Ивано-Франковске закончилась "стриптизом" перед копами – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7866/85_main.1484001847.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/85_tn.1484001847.jpg Запад Одна из женщин разделась и выбрасила свою одежду

Драка двух женщин в Ивано-Франковске закончилась "стриптизом" перед копами – СМИ

Сегодня, 02:56

Одна из женщин разделась и выбрасила свою одежду

Женщина разделась на морозе. Фото: ГУ НП в Ивано-Франковске
Женщина разделась на морозе. Фото: ГУ НП в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске подрались две пьяные женщины. В ответ на замечания полицейских прекратить драку одна из них разделась до гола и выбросила одежду. Об этом сообщает "Знай" со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Ивано-Франковске. Инцидент произошел вчера возле Пассажа, около трех часов ночи.

Во время патрулирования улиц полицейские заметили двух дерущихся пьяных женщин. Когда правоохранители попытались призвать их к порядку, одна из женщин направилась в сторону гостиницы "Днестр" и начала на ходу быстро раздеваться и выбрасывать свою одежду. Копам пришлось задержать дебоширку и вызвать скорою помощь.

"На указания одеться женщина отказывалась, выкрикивая проклятия и читая молитву", – уточняется в сообщении Нацполиции. Личность женщины не установили.
женщины, драка, пьяные

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