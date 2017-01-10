Драка двух женщин в Ивано-Франковске закончилась "стриптизом" перед копами – СМИ

В Ивано-Франковске подрались две пьяные женщины. В ответ на замечания полицейских прекратить драку одна из них разделась до гола и выбросила одежду. Об этом сообщает "Знай" со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Ивано-Франковске. Инцидент произошел вчера возле Пассажа, около трех часов ночи.

Во время патрулирования улиц полицейские заметили двух дерущихся пьяных женщин. Когда правоохранители попытались призвать их к порядку, одна из женщин направилась в сторону гостиницы "Днестр" и начала на ходу быстро раздеваться и выбрасывать свою одежду. Копам пришлось задержать дебоширку и вызвать скорою помощь.

"На указания одеться женщина отказывалась, выкрикивая проклятия и читая молитву", – уточняется в сообщении Нацполиции. Личность женщины не установили.