Древние артефакты пытались вывезти из Украины контрабандой (видео)

Археологические ценности контрабандой пытались переправить в Беларусь.

Более тысячи раритетных находок везли через границу в Ровенской области. Среди артефактов – старинное оружие, карабины, наконечники копий, драгоценные украшения и монеты. Древнейшие находки датированы первым веком до нашей эры.

На контрабандистов СБУ охотилась еще с прошлого года. Обыски провели в семи регионах Украины.

"В автобусе сообщением Киев-Минск был задержан контрабандист и обнаружены в технологических пустотах автобуса меч и около 136 других предметов", – говорит начальник Управления службы безопасности Украины в Ровенской области Василий Бедрий.

Напомним, ранее археологи нашли уникальное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет.