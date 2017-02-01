Древние артефакты пытались вывезти из Украины контрабандой (видео)
Среди артефактов – старинное оружие, карабины, наконечники копий, драгоценные украшения и монеты
Археологические ценности контрабандой пытались переправить в Беларусь.
Более тысячи раритетных находок везли через границу в Ровенской области. Среди артефактов – старинное оружие, карабины, наконечники копий, драгоценные украшения и монеты. Древнейшие находки датированы первым веком до нашей эры.
На контрабандистов СБУ охотилась еще с прошлого года. Обыски провели в семи регионах Украины.
"В автобусе сообщением Киев-Минск был задержан контрабандист и обнаружены в технологических пустотах автобуса меч и около 136 других предметов", – говорит начальник Управления службы безопасности Украины в Ровенской области Василий Бедрий.
Напомним, ранее археологи нашли уникальное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет.
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