В Ровенской области водитель погиб, влетев в дерево
19-летний житель села Познань скончался от полученных травм на месте происшествия
В Ровенской области на автодороге "Вежица-Рокитне" произошло жуткое ДТП. В результате столкновения микроавтобуса с деревом на месте погиб молодой водитель.
"19-летний житель села Познань, за рулем автомобиля Volkswagen LT, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом", – сообщает ровенская полиция.
Тело погибшего было обнаружено рядом с авто. По всей вероятности, парень вылетел из кабины вследствие сильного удара.
По факту смертельной аварии открыто досудебное расследование.
Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник
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