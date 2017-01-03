В Ровенской области водитель погиб, влетев в дерево

19-летний житель села Познань скончался от полученных травм на месте происшествия

В Ровенской области на автодороге "Вежица-Рокитне" произошло жуткое ДТП. В результате столкновения микроавтобуса с деревом на месте погиб молодой водитель.

"19-летний житель села Познань, за рулем автомобиля Volkswagen LT, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом", – сообщает ровенская полиция.

Тело погибшего было обнаружено рядом с авто. По всей вероятности, парень вылетел из кабины вследствие сильного удара.

По факту смертельной аварии открыто досудебное расследование.

Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник