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В Ровенской области водитель погиб, влетев в дерево http://www.segodnya.ua/img/article/7854/3_main.1483458315.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/3_tn.1483458315.jpg Запад 19-летний житель села Познань  скончался от полученных травм  на месте происшествия

В Ровенской области водитель погиб, влетев в дерево

Сегодня, 18:07

19-летний житель села Познань  скончался от полученных травм  на месте происшествия

На месте аварии. Фото: rv.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровенской области на автодороге "Вежица-Рокитне" произошло жуткое ДТП. В результате столкновения микроавтобуса с деревом на месте погиб молодой водитель.

"19-летний житель села Познань, за рулем автомобиля Volkswagen LT, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом", – сообщает ровенская полиция.

Тело погибшего было обнаружено  рядом с авто. По всей вероятности, парень  вылетел из кабины вследствие  сильного удара.

По факту смертельной аварии открыто  досудебное расследование.

Напомним, недавно  на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник

ДТП, водитель, иномарка, дерево, ровно, кювет

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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