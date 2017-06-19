ДТП в Тернопольской области: пятеро детей попали в больницу

Сегодня, 15:20

Также госпитализированы два водителя и пассажирка "Опеля", оба мужчины – в реанимации  

На месте аварии. Фото: tp.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: tp.npu.gov.ua

В результате ДТП в селе Подгороднее Тернопольской области, где не разминулись "ВАЗ" и Opel, восемь пострадавших с травмами попали в больницу. 

"По предварительной информации, авария  произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель "ВАЗа" выехал на встречную полосу и врезался в авто, которое двигалось в противоположную сторону", – сообщает тернопольская полиция.

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Медики госпитализировали четверых детей из "ВАЗа" в возрасте от года до четырех и одну 8-летнюю девочку из Opel. Двое водителей попали в е в реанимацию. Травмы получила и пассажирка из Opel. Причины аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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