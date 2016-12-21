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Двое украинцев пытались провезти сигареты в торте (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7816/8_main.1482319162.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7816/8_tn.1482319162.jpg Запад Произведение кондитерского искусства показалось таможенникам подозрительным

Двое украинцев пытались провезти сигареты в торте (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:33

Произведение кондитерского искусства показалось таможенникам подозрительным


Под кремом в торте двое украинцев пытались провезти сигареты через словацкую границу. Произведение кондитерского искусства показалось таможенникам подозрительным.

Мужчины объясняли, что лакомство товарищу везут на праздник. Вкусности осмотрели тщательнее  и под кремом нашли 40 пачек сигарет.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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