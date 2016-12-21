Двое украинцев пытались провезти сигареты в торте (видео)

Под кремом в торте двое украинцев пытались провезти сигареты через словацкую границу. Произведение кондитерского искусства показалось таможенникам подозрительным.

Мужчины объясняли, что лакомство товарищу везут на праздник. Вкусности осмотрели тщательнее и под кремом нашли 40 пачек сигарет.

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