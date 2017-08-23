Дыминский проигнорировал допрос

Бизнесмен Петр Дыминский не явился на допрос в полицию на 10 утра среды по делу о смертельном ДТП во Львовской области. Об этом "Украинской правде" сообщил член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Он не прибыл на допрос, который был запланированный на 10 утра сегодня", – отметил Геращенко.

Он добавил, что Дыминскому вручили две повестки на допрос, вторая – на пятницу.

На вопрос, что будет делать полиция, если Дыминский второй раз не явится на допрос, Геращенко ответил: "Тогда будет решение следователя о приводе на допрос", – сказал он, уточнив, что в таком случае следователь сможет применить силу, чтобы в рамках закона Дыминский таки прибыл на допрос.

Напомним, допрос бизнесмена Дыминского, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, был назначен на 23 августа, ему уже вручена повестка. В то же время стало известно, что во вторник бизнесмен вылетел в Швейцарию.