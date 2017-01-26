ЕИБ может дать Львову кредит для решения проблемы Грибовичской свалки

Вчера, 13:41

Зубко сообщил, что банк может предоставить Львову кредит в 35 млн евро на рекультивацию полигона и строительство мусороперерабатывающего завода

Геннадий Зубко. Фото: Facebook
Геннадий Зубко. Фото: Facebook

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) направил во Львов специалистов для предоставления помощи в подготовке проекта рекультивации Грибовичского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом рассказал вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

По его словам, рекультивация данного полигона ТБО и строительство мусороперерабатывающего завода предварительно оценивается в 35 млн евро.

"В настоящее время ЕИБ направил во Львов своих специалистов, чтобы проект, который фактически у них отсутствует, был профессионально подготовлен, и банк смог бы его профинансировать… Сегодня этот вопрос находится в плоскости принятия решения банком. А городу нужно разработать качественный проект, который, кстати, банк предварительно оценивает в EUR35 млн", – рассказал министр.

Кроме того, по его мнению, львовские власти должны использовать для решения проблемы с отходами средства из местного бюджета развития.

"Для решения этого вопроса можно использовать и деньги, уже оплаченные львовянами в налогах. Бюджет развития Львова в 2017 году составляет 1 млрд 800 млн грн, Минрегион сделал все для того, чтобы обеспечить поддержку этого проекта. Думаю, городу нужно активнее работать в этом направлении", – отметил Зубко.

Ранее сообщалось, что премьер Владимир Гройсман встретился с руководителем Львовской обладминистрации Олегом Синюткой. Во время переговоров он напомнил, что своевременная утилизация и переработка бытовых отходов – задача львовской городской власти и ее руководителя Андрея Садового.

"Передайте, пожалуйста, городскому голове – мы выбраны были с ним в один год – в 2016 году. Я за несколько лет пребывания в должности городского головы в точно такой же ситуации весь свой мусор давно вывез, рекультивировал и навел порядок, поэтому не надо искать на кого переложить ответственность. Пусть возьмет и сделает так, чтобы ситуация была чистой во всех смыслах этого слова", – заявил Гройсман.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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