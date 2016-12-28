Экс-милиционера осудили за убийство коллеги по неосторожности

Бывший правоохранитель взят под стражу в зале суда, он проведет за решеткой пять лет

Суд признал виновным в убийстве по неосторожности бывшего сотрудника милиции Хмельницкой области, который случайно застрелил своего коллегу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

"Шепетовским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего участкового инспектора милиции Изяславского районного отдела УМВД Украины в области. Установлено, что этот милиционер в апреле 2015 года, по завершению дежурства в составе суточной следственно-оперативной группы, не сдал табельное оружие – пистолет Макарова и вместе еще с одним участковым инспектором ночью распивали алкогольные напитки на территории Шепетовского района", – отмечают правоохранители.

Находясь под влиянием спиртного, коллега попытался достать из кобуры табельное оружие обвиняемого. Пытаясь прекратить такие действия, подсудимый, перетягивая пистолет, выстрелил в своего сослуживца.

В прокуратуре добавляют, что бывший милиционер своей вины так и не признал, однако суд признал мужчину виновным в совершении убийства по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

Приговором суда от 26 декабря 2016 года обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда.

Напомним, в Виннице задержали мужчину, который после бытовой ссоры "заказал" убийство своего брата за 5 тысяч гривен.