Финал собачьей истории: пса посадили на цепь, а люди получили награду (фото,видео)

История двух собак, которые двое суток провели на железной дороге и каждый раз рисковали попасть под колеса поездов, взволновала не только жителей Закарпатья, но и всей Украины.

Но, к счастью, все обошлось: собаки спасены, а организация по защите животных "Помоги другу" получила награду "За заслуги перед Закарпатьем" (неофициальное название – "Золотой медвежонок").

"Беспрецедентный случай верности и преданности собак, попавших в беду, однако до конца остававшихся вместе, поразил всю Украину. К сожалению, люди не всегда ведут себя так же в аналогичных ситуациях... Поэтому отношения между двумя собаками могут стать примером для людей", – отметил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

В то же время некоторые пользователи Facebook пишут, что показательная история собачьей верности между братом Пандой и сестрой Люси для самих животных не так хорошо закончилась. Раненную Люси, якобы, плохо обследовали ветеринары, и сейчас она "проходит реабилитацию" в подвале, на холодном бетонном полу. А ее брат Панда уже, по информации из соцсетей, сидит на цепи.

Напомним, возле села Цегливка Ужгородского района на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.