Финал собачьей истории: пса посадили на цепь, а люди получили награду (фото,видео)
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль наградил "Золотым медведем" защитников животных
История двух собак, которые двое суток провели на железной дороге и каждый раз рисковали попасть под колеса поездов, взволновала не только жителей Закарпатья, но и всей Украины.
Но, к счастью, все обошлось: собаки спасены, а организация по защите животных "Помоги другу" получила награду "За заслуги перед Закарпатьем" (неофициальное название – "Золотой медвежонок").
"Беспрецедентный случай верности и преданности собак, попавших в беду, однако до конца остававшихся вместе, поразил всю Украину. К сожалению, люди не всегда ведут себя так же в аналогичных ситуациях... Поэтому отношения между двумя собаками могут стать примером для людей", – отметил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.
В то же время некоторые пользователи Facebook пишут, что показательная история собачьей верности между братом Пандой и сестрой Люси для самих животных не так хорошо закончилась. Раненную Люси, якобы, плохо обследовали ветеринары, и сейчас она "проходит реабилитацию" в подвале, на холодном бетонном полу. А ее брат Панда уже, по информации из соцсетей, сидит на цепи.
Напомним, возле села Цегливка Ужгородского района на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.
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