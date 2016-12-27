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Финал собачьей истории: пса посадили на цепь, а люди получили награду (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/11_main.1482849912.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/11_tn.1482849912.jpg Запад Губернатор  Закарпатья Геннадий Москаль наградил  "Золотым медведем" защитников животных

Финал собачьей истории: пса посадили на цепь, а люди получили награду (фото,видео)

Вчера, 16:57

Губернатор  Закарпатья Геннадий Москаль наградил  "Золотым медведем" защитников животных


История двух собак, которые  двое суток провели на железной дороге и каждый раз рисковали  попасть под колеса  поездов, взволновала не только жителей Закарпатья, но и всей Украины.

Но, к счастью, все обошлось: собаки спасены, а организация по  защите животных "Помоги другу" получила награду "За заслуги перед Закарпатьем" (неофициальное название – "Золотой медвежонок").

"Беспрецедентный случай верности и преданности собак, попавших в беду, однако до конца остававшихся вместе, поразил всю Украину. К сожалению, люди не всегда ведут себя так же в аналогичных ситуациях... Поэтому отношения между двумя собаками могут стать примером для людей", – отметил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

В то же время некоторые пользователи Facebook  пишут, что показательная история  собачьей верности между братом Пандой и сестрой Люси для самих животных не так хорошо закончилась. Раненную Люси, якобы, плохо обследовали ветеринары, и сейчас  она "проходит реабилитацию"  в подвале, на холодном бетонном полу. А  ее брат Панда уже, по информации из соцсетей, сидит  на цепи.2_37

Напомним, возле села Цегливка Ужгородского района на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях. 
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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