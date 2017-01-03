Франковские спасатели провели спецоперацию по спасению туриста (видео)

Мужчина сломал ногу и не мог самостоятельно спуститься

Спустили на носилках с Говерлы. Ивано-франковские спасатели провели спецоперацию по спасению харьковского туриста.

29-летний мужчина серьезно травмировался во время отдыха в горах вблизи Яремчи – из-за перелома ноги он не мог самостоятельно добраться до базы отдыха.

Шесть горных спасателей на носилках перенесли туриста в отель. А оттуда – на авто – доставили в ближайшую больницу.

"В больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался. Перед тем как отправиться в горы, в поход – прежде всего, нужно зарегистрироваться в одном из горных поисково-спасательных пунктов. Согласовать маршрут следования в горной местности", – сказала Светлана Бабушкина, и.о. начальника сектора связей со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС Ивано-Франковской области.

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