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Франковские спасатели провели спецоперацию по спасению туриста (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/29_main.1483461915.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/29_tn.1483461915.jpg Запад Мужчина сломал ногу и не мог самостоятельно спуститься 

Франковские спасатели провели спецоперацию по спасению туриста (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:42

Мужчина сломал ногу и не мог самостоятельно спуститься 


Спустили на носилках с Говерлы. Ивано-франковские спасатели провели спецоперацию по спасению харьковского туриста.

29-летний мужчина серьезно травмировался во время отдыха в горах вблизи Яремчи – из-за перелома ноги он не мог самостоятельно добраться до базы отдыха.

Шесть горных спасателей на носилках перенесли туриста в отель. А оттуда – на авто – доставили в ближайшую больницу.

"В больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался. Перед тем как отправиться в горы, в поход – прежде всего, нужно зарегистрироваться в одном из горных поисково-спасательных пунктов. Согласовать маршрут следования в горной местности", – сказала Светлана Бабушкина, и.о. начальника сектора связей со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС Ивано-Франковской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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