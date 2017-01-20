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ГФС отстранила все руководство Львовской таможни http://www.segodnya.ua/img/article/7902/39_main.1484923481.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/39_tn.1484923481.jpg Запад В Государственной фискальной службе заявили о решении отстранить руководство таможни на время проведение служебного расследования

ГФС отстранила все руководство Львовской таможни

Сегодня, 16:44

В Государственной фискальной службе заявили о решении отстранить руководство таможни на время проведение служебного расследования

На взятке пойман заместитель начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов.Фото: volynnews
На взятке пойман заместитель начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов.Фото: volynnews

Все руководство Львовской таможни отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"Вчера правоохранительными органами был задержан и.о. заместитель начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов. Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, во на крупной взятке, в собственном кабинете, был задержан один из руководителей Львовской таможни ГФС Украины. Он получил от сотрудника отдела этого подразделения 34 тысячи гривен и 4 тысячи долларов США.

Кроме этого, у посредника чиновника изъяли 1,6 тысяч долларов США. У него дома нашли 10 тысяч долларов США, которые он должен был передать должностному лицу.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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