Горе-мать заперла двух маленьких детей без еды в холодной квартире

В Хмельницкой области горе-мать оставила двух малолетних детей в запертой квартире. Спасателям ГСЧС пришлось "вырезать" двери, чтобы спасти детей от голода. Об этом УНН рассказали в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.

В городе Шепетовка в милицию обратились местные жители. Люди рассказали полиции о том, что в окне 5 этажа в течение дня сидят двое детишек. На место происшествия приехали спасатели, которые с помощью спецсредств открыли квартиру. В помещении были двое детей: 2-летняя девочка и 4-летний мальчик. Сколько дней дети находились без присмотра взрослых — сейчас устанавливают в полиции.



"Место нахождения родителей детей установить не удалось. В квартире оставили записку для родителей. Однако, уже вторые сутки дети находятся в больнице, а родственники так и не обратились ни в полицию, ни в больницу", — отметили в полиции. Напуганных и голодных детей госпитализировали в Шепетовскую районную больницу.