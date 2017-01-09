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Горе-мать заперла двух маленьких детей без еды в холодной квартире http://www.segodnya.ua/img/article/7866/37_main.1483986173.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/37_tn.1483986173.jpg Запад Спасателям ГСЧС пришлось "вырезать" двери, чтобы спасти детей от голода

Горе-мать заперла двух маленьких детей без еды в холодной квартире

Сегодня, 20:48

Спасателям ГСЧС пришлось "вырезать" двери, чтобы спасти детей от голода

Напуганных и голодных детей госпитализировали. Фото: fonstola.ru
Напуганных и голодных детей госпитализировали. Фото: fonstola.ru

В Хмельницкой области горе-мать оставила двух малолетних детей в запертой квартире. Спасателям ГСЧС пришлось "вырезать" двери, чтобы спасти детей от голода. Об этом УНН рассказали в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.

В городе Шепетовка в милицию обратились местные жители. Люди рассказали полиции о том, что в окне 5 этажа в течение дня сидят двое детишек. На место происшествия приехали спасатели, которые с помощью спецсредств открыли квартиру. В помещении были двое детей: 2-летняя девочка и 4-летний мальчик. Сколько дней дети находились без присмотра взрослых — сейчас устанавливают в полиции.

"Место нахождения родителей детей установить не удалось. В квартире оставили записку для родителей. Однако, уже вторые сутки дети находятся в больнице, а родственники так и не обратились ни в полицию, ни в больницу", — отметили в полиции. Напуганных и голодных детей госпитализировали в Шепетовскую районную больницу.
дети, спасатели, голод

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