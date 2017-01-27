Гражданин Польши пытался перевезти через украинско-польскую границу 40 тысяч евро (фото)

Сегодня, 03:59

Денежные средства у мужчины изъяли

Пограничники Львовского отряда задержали гражданина Польши, который незаконно хотел переместить через государственную границу 40 тыс. евро.

Об этом Госпогранслужба сообщила на странице в Facebook.

Нарушитель был задержан вчера, 26 января в 20:00 на пункте пропуска "Грушев".

Сообщается, что во время проверки легкового автомобиля марки Volkswagen, который направлялся на выезд с Украины, пограничники заметили значительное волнение водителя, после чего инициировали совместный досмотр автомобиля с сотрудниками таможни.

Водитель, гражданин Польши, 1971 года рождения, для пресечения границы выбрал полосу движения "зеленый коридор". Во время осмотра автомобиля в его салоне обнаружили 40 тыс. евро.

Средства были изъяты, поскольку водитель официально не сообщал, что перевозит большую сумму денег. Они изъяты. Дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд, говорится в сообщении.
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Источник:

"Сегодня"

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