Гройсман объяснил, кто должен следить за мусором во Львове (видео)
События на ТК Украина
Премьер-министр напомнил, что чистота в городе – это задача местной власти
Львов должен быть чистым. Мусорная проблема – результат неэффективной работы местной власти, уверен премьер-министр.
Владимир Гройсман сегодня встретился с руководителем Львовской обладминистрации Олегом Синюткой. Пообещал поддержку, но напомнил, что своевременная утилизация и переработка бытовых отходов – задача львовской городской власти и ее руководителя Андрея Садового.
"Передайте, пожалуйста, городскому голове – мы выбраны были с ним в один год – в 2016 году. Я за несколько лет пребывания в должности городского головы в точно такой же ситуации весь свой мусор давно вывез, рекультивировал и навел порядок, поэтому не надо искать на кого переложить ответственность. Пусть возьмет и сделает так, чтобы ситуация была чистой во всех смыслах этого слова", – заявил Гройсман.
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