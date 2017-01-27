Гройсман рассказал, как решается проблема с львовским мусором

Вчера, 14:34

Земельный участок для нового мусороперерабатывающего комплекса будет передан Львову в кратчайшие сроки, пообещал премьер

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Змельный участок для строительства нового мусороперерабатывающего комплекса будет передан Львову в кратчайшие сроки без конкурса. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня мы приняли решение на заседании комиссии, которое я проводил, что один из трех участков, которые мы выставили на конкурс, будет снят с конкурса и будет передан Львовскому городскому совету быстро, чтобы они начали проектировку и строительство такого полигона и комплекса по мусоропереработке", – сказал премьер на брифинге во Львове.

По словам Гройсмана, Европейский инвестиционный банк принял к рассмотрению проект по финансированию строительства нового мусороперерабатывающего комплекса.

В.Гройсман подчеркнул, что на полигон для твердых бытовых отходов необходимо реукльтивировать – провести дегазацию, убрать фильтрат.

Премьер добавил, что на следующей неделе намерен направить во Львов представителей центральных органов исполнительной власти, которые должны будут помочь в решении проблем отходов.

Гройсман также заявил, что, по имеющейся информации, Львов потратил 100 млн грн на вывоз мусора в другие регионы.

Премьер подчеркнул, что готов продолжить оказывать поддержку городской власти в решении этой проблемы.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) направил во Львов специалистов для предоставления помощи в подготовке проекта рекультивации Грибовичского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом рассказал вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

По его словам, рекультивация данного полигона ТБО и строительство мусороперерабатывающего завода предварительно оценивается в 35 млн евро.

Ранее сообщалось, что премьер Владимир Гройсман встретился с руководителем Львовской обладминистрации Олегом Синюткой. Во время переговоров он напомнил, что своевременная утилизация и переработка бытовых отходов – задача львовской городской власти и ее руководителя Андрея Садового.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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