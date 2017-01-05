Из Львовской галереи искусств пропали старинные книги на десятки миллионов долларов – директор

Проверка пока коснулась только кириллических старопечатных изданий. Руководство галереи подозревает, что могли исчезнуть старинные книги на немецком, польском и других языках

Генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил об исчезновении из галереи 95-ти уникальных старинных печатных изданий. Их стоимость на черном рынке может достичь десятков миллионов долларов, пишет zaxid.net.

По словам Тараса Возняка, проверка пока коснулась только кириллических старопечатных книг. "Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные книги на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны", – рассказал изданию Тарас Возняк.

Отмечается, что руководство галереи уже заявило о пропаже в СБУ и полицию.

"Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять", – отметил Тарас Возняк.

В пресс-службе полиции Львовской области сайту "Сегодня.ua" сообщили, что директора Львовской галереи искусств действительно подал заявление о пропаже старопечатных книг. В то же время правоохранители добавляют, что в заявлении не указано ни стоимости, ни количества пропавших редких изданий.

"В Главное управление Национальной полиции во Львовской области заявление поступило вчера вечером, 4 января. Решается вопрос правовой квалификации, и устанавливаем обстоятельства. Обращение поступило о том, что во время ревизии выявлено отсутствие старопечатных книг. Количество в заявлении не указано", – рассказала руководитель пресс-службы полиции Львовской области Светлана Добровольская.