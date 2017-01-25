Из-за "мусорной проблемы" жители Львова перекрыли движение транспорта (фото)

Вчера, 21:05

По состоянию на 20:00 движение на всех заблокированных точках восстановлено

Во Львове сегодня вечером в знак протеста из-за ситуации с мусором в городе местные жители перекрывали дорогу на ул. Широкой и Шевченко, а позже – на ул. Стрыйской. Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на патрульную полицию города.

В частности, по пешеходному переходу на ул. Широкой непрерывно ходили около 30 человек, большинство из них – молодые люди. Они держали в руках плакаты "Долой мусорную мафию", "Нет Грибовичам-2 на Белогорще" и другие.

Около 19:30 патрульные инспекторы, которые прибыли на место, разъяснили участникам протестной акции о сегодняшнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовской ОГА, на котором определили пять полигонов в области, куда в течение недели вывезут все отходы из Львова. После этого люди разошлись.

Также в патрульной полиции отметили, что им поступило сообщение о перекрытии проезжей части на ул. Шевченко, 224. Экипаж инспекторов отправился на место.

Заявительница сообщила полиции, что участок дороги перекрыли для того, чтобы как-то повлиять на завтрашнее решение голосования городского совета по мусорообрататывающей линии в Рясном. Женщина уточнила, что перекрытие планируется до 21:00. Однако протестующие не знали, что сессию горсовета, которая должна была состояться в четверг, 26 января, перенесли на неопределенный срок из-за угрозы для депутатов.

Кроме того, около 18:30 было перекрыто движение на ул. Стрыйской, 270. Около 150 человек ходили по пешеходному переходу, таким образом делая невозможным движение автомобилей.

По состоянию на 20:00 движение на всех заблокированных точках восстановлено, отмечает издание.

Сегодня стало известно, что мусор из Львова в семидневный срок планируют вывезти на полигоны области.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ситуация с мусором во Львове сложная, более 20% контейнерных площадок переполнены. В связи с этим премьер-министр Владимир Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и найти решение по обеспечению утилизации мусора.
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