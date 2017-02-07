Капитан полиции с Прикарпатья помогал за деньги избежать тюрьмы

Старшего следователя задержали в момент получения взятки в его же служебном кабинете

На Прикарпатье поймали на взятке старшего следователя одного из районных отделов полиции.

"Капитан полиции требовал 400 долларов США от местного жителя за переквалификацию уголовного производства на менее тяжкое преступление, также правоохранитель обещал помочь этому мужчине избежать уголовной ответственности", – сообщают в пресс-службе СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали полицейского на рабочем месте при получении части взятки. Открыто уголовное производство. В операции по задержанию коррупционера участвовали сотрудники СБУ, военной и областной прокуратуры, а также работники отдела внутренней безопасности Нацполиции.

Напомним, недавно во Львове на взятке задержали трех сотрудников одного из отделов Нацполиции области, которые требовали деньги от подозреваемого за закрытие уголовного производства.