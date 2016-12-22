Освобожденный из плена "киборг" Тарас Колодий вернулся домой (фото,видео)

Бойца встречали на вокзале волонтеры, друзья и побратимы из 80-десантно-штурмовой бригады

Сегодня утром родные, друзья, волонтеры и десантники 80-й бригады встречали на вокзале Тараса Колодия, который 18 декабря был освобожден из плена боевиков на Донбассе. Перед возвращением домой Тарас несколько дней проходил медицинское обследование в Киеве. Об этом в Facebook cообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Напомним, первым об освобождении "киборга" сообщил президент Петр &lt;a href="http://www.segodnya.ua/politics/pnews/-linkyavichyus-privetstvuet-reshenie-ssha-o-voennoy-pomoshchi-ukraine--599201.html" style="color: #333333;" data-mce-href="http://www.segodnya.ua/politics/pnews/-linkyavichyus-privetstvuet-reshenie-ssha-o-voennoy-pomoshchi-ukraine--599201.html" data-mce-style="color: #333333;"&gt;Порошенко&lt;/a&gt;. Освобождение защитника донецкого аэропорта Тараса Колодия из плена боевиков происходило путем переговоров при содействии Украинской православной церкви.

Напомним, первым об освобождении "киборга" сообщил президент Петр Порошенко. Освобождение защитника донецкого аэропорта Тараса Колодия из плена боевиков происходило путем переговоров при содействии Украинской православной церкви.