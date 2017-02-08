"Коллекционер" из Хмельницкой области хранил у себя дома арсенал оружия

Сегодня, 19:44

У мужчины нашли винтовку с оптическим прицелом, 25 гранат и почти четыре тысячи патронов


Все оружия изъято. Фото: npu.gov.ua

Все оружия изъято. Фото: npu.gov.ua

Все оружия изъято. Фото: npu.gov.ua

В Хмельницкой области работники уголовного розыска во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Наши сотрудники изъяли шесть автоматов Калашникова, запчасти к нему, 11 пистолетов различных марок, револьвер, четыре винтовки, карабин, два магазина с патронами, восемь предметов, похожих на глушители, 25 предметов, похожих на гранаты (Ф-1, РГД-5, ВОГ-17, РГ-42), 23 запала, 3900 патронов разного калибра для пистолетов и ружей разных марок", — сообщил Николай Семенишин, начальник ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Некоторые из пистолетов и ружье с оптическим прицелом "Savage" были снаряжены патронами.

В настоящее время вся изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство. Владельца оружия задержали.

Напомним, недавно в центре Львова  двое  мужчин и женщина  открыли стрельбу и угрожали прохожим.
видео, оружие, боеприпасы, арсенал, калашникова, Хмельницкий, револьвер, карабин

Вы сейчас просматриваете новость ""Коллекционер" из Хмельницкой области хранил у себя дома арсенал оружия ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: полиция

Вооруженная банда похитила мужчину в Запорожской области

Сегодня, 12:52

Злоумышленников задержали, а в их автомобиле нашли пистолет и бейсбольную биту

Происшествия

Под Киевом обнаружили бункер с ракетами, гранатометами и пушками

Вчера, 18:41

Оружие незаконно хранил 55-летний предприниматель  

Запад

В Ровенской области подстрелили работника водного хозяйства: подробности инцидента

Вчера, 17:49

Пострадавшему наложили десяток швов на левую ногу и обе кисти

Днепр

Фото: полиция

Скандал в Днепре: пьяный патрульный в ночном клубе угрожал оружием нацгвардейцам

Вчера, 12:06

Действующий патрульный полицейский угрожал травматическим пистолетом, на который он не имел разрешения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования