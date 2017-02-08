"Коллекционер" из Хмельницкой области хранил у себя дома арсенал оружия

У мужчины нашли винтовку с оптическим прицелом, 25 гранат и почти четыре тысячи патронов

В Хмельницкой области работники уголовного розыска во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Наши сотрудники изъяли шесть автоматов Калашникова, запчасти к нему, 11 пистолетов различных марок, револьвер, четыре винтовки, карабин, два магазина с патронами, восемь предметов, похожих на глушители, 25 предметов, похожих на гранаты (Ф-1, РГД-5, ВОГ-17, РГ-42), 23 запала, 3900 патронов разного калибра для пистолетов и ружей разных марок", — сообщил Николай Семенишин, начальник ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Некоторые из пистолетов и ружье с оптическим прицелом "Savage" были снаряжены патронами.

В настоящее время вся изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство. Владельца оружия задержали.

Напомним, недавно в центре Львова двое мужчин и женщина открыли стрельбу и угрожали прохожим.