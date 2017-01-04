Компания попала в жуткое ДТП, возвращаясь из ночного клуба (видео)

Среди жертв – молодой парень и девушка. Еще двое человек оказались в реанимации

Двое погибли и двое – в реанимации. Такие последствия жуткой аварии в Ивано-Франковске. Компания молодых людей под утро возвращалась из ночного клуба.

Увидев патрульный автомобиль, водитель увеличил скорость и не вписался в поворот.

Машина врезалась в электроопору. 16-летняя девушка и 21-летний парень погибли на месте. Шофер и еще одна пассажирка – в больнице.

В полиции утверждают – никакой погони за автомобилем не было.

"Водитель автомобиля ВАЗ 2370 резко увеличил скорость, увидев патрульных. Они заподозрили, что если водитель убегает, то он пытается убежать. Но они поехали дальше разворачиваться. Никакого преследования или ни погони за автомобилем патрульные не делали", – заверил Николай Гурак, пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска.

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