Контейнеры для малообеспеченных установили в Ужгороде

Сегодня, 12:47

Пока таких контейнера в городе два, но если идея станет популярной, то поставят больше 


Благотворители из Красного Креста установили контейнеры для малообеспеченных в Ужгороде. Оставлять вещи смогут все желающие. На контейнерах есть специальные замки – защита от воров. Пока таких контейнеров – всего два. Если практика приживется, то поставят больше.

"Сегодня, когда я пришла на работу в 9 утра, уже пакеты с одеждой стояли под дверью. А это очень хорошо, что они будут храниться именно в таком контейнере", – сказала Валентина Митровций, председатель Ужгородской городской организации Красного Креста.
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"Сегодня"

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