Коррупция на Волыни: на взятке поймали начальника исполнительной службы (фото)
Чиновник получил 1500 долларов США за снятие ареста с имущества и закрытие исполнительного производства
Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ
Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ
Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ
Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ
Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ
Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ
На Волины на взятке разоблачили заместителя начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Установлено, что чиновник, привлекая юриста частной юридической компании, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов США за закрытие исполнительного производства без уплаты исполнительного сбора и снятия ареста с имущества", – говорится в сообщении.
Фото: прокуратура
Отмечается, что задержанный также является начальником Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Волынской области.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении лицам о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Напомним, при получении взятки в 25 тысяч долларов был задержан директор департамента платежных систем Нацбанка и трое его сообщников. Согласно информации на сайте НБУ, указанную должность сейчас занимает Сергей Шацкий.
Фотографии зажержания опубликовал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По словам Луценко, взятку для Шацкого требовали его сообщники от некого предпринимателя.
Вы сейчас просматриваете новость "Коррупция на Волыни: на взятке поймали начальника исполнительной службы (фото)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии