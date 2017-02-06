Коррупция на Волыни: на взятке поймали начальника исполнительной службы (фото)

Чиновник получил 1500 долларов США за снятие ареста с имущества и закрытие исполнительного производства

На Волины на взятке разоблачили заместителя начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что чиновник, привлекая юриста частной юридической компании, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов США за закрытие исполнительного производства без уплаты исполнительного сбора и снятия ареста с имущества", – говорится в сообщении.

Фото: прокуратура

Отмечается, что задержанный также является начальником Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Волынской области.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении лицам о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, при получении взятки в 25 тысяч долларов был задержан директор департамента платежных систем Нацбанка и трое его сообщников. Согласно информации на сайте НБУ, указанную должность сейчас занимает Сергей Шацкий.

Фотографии зажержания опубликовал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По словам Луценко, взятку для Шацкого требовали его сообщники от некого предпринимателя.