Коррупция на Волыни: на взятке поймали начальника исполнительной службы (фото)

Сегодня, 15:54

Чиновник получил 1500 долларов США за снятие ареста с имущества и закрытие исполнительного производства


Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ

Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ

Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ

Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ

Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ

Задержанный является начальником Управления государственной исполнительной службы. Фото: СБУ

На Волины на взятке разоблачили заместителя начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что чиновник, привлекая юриста частной юридической компании, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов США за закрытие исполнительного производства без уплаты исполнительного сбора и снятия ареста с имущества", – говорится в сообщении.

2514

Фото: прокуратура

Отмечается, что задержанный также является начальником Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Волынской области.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении лицам о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, при получении взятки в 25 тысяч долларов был задержан директор департамента платежных систем Нацбанка и трое его сообщников. Согласно информации на сайте НБУ, указанную должность сейчас занимает Сергей Шацкий.

Фотографии зажержания опубликовал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По словам Луценко, взятку для Шацкого требовали его сообщники от некого предпринимателя.
взятка, коррупция, начальник, чиновник, Волынь, задержан, юстиция, волынская область

Вы сейчас просматриваете новость "Коррупция на Волыни: на взятке поймали начальника исполнительной службы (фото)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

"Межигорье" оценили в миллиарды гривен. Фото: AFP

В "Межигорье" нашли пианино за миллион долларов

Сегодня, 12:15

Точно подтверждена стоимость ценностей в резиденции на 5-6 млрд грн

Экономика

Сергей Шацкий во время задержания. Фото: Юрий Луценко / Facebook

НБУ нашел подозрительные детали в задержании своего сотрудника за взятку

Сегодня, 11:12

В Нацбанке просят придерживаться презумпции невиновности

Одесса

Женщину похитили ради выкупа. Фото: caravan.kz

В Одессе из отеля похитили молодую женщину

3 Февраля, 11:55

Крики на помощь привлекли внимание окружающих, которые записали все на видео

Власть

Одним из подозреваемых оказался Сергей Шацкий, второй пока неизвестен

НБУ отреагировал на задержание своих сотрудников за взятки

3 Февраля, 11:48

Генпрокуратура уведомила руководство Нацбанка о начале следственных действий

Украина

Полиция разоблачила попытку чиновника незаконно передать землю в частную собственность.

Во Львовской области чиновник РГА пытался незаконно продать 62 га государственной земли

3 Февраля, 01:45

Расследование правонарушения уже завершено, а материалы переданы в суд. Чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы

Запад

Изъятые деньги. Фото: pro.gov.ua

В Ровно майор полиции попался на крупной взятке

2 Февраля, 17:43

Инспектор по дорожному надзору  требовал 500 долларов США за возвращение авто со штрафплощадки

Запад

Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua

Трое львовских полицейских погорели на взятке

2 Февраля, 10:51

Правоохранители требовали восемь тысяч гривен за закрытие уголовного производства

Другие регионы

Фото: AFP

В Запорожье осужденный отправил в тюрьму охранника СИЗО

2 Февраля, 03:15

Мужчина получил крупную взятку в размере 60 тысяч гривен, однако в суде свою вину так и не признал 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования