Крещенские купания в Львове и области: где окунуться и испить святой воды (фото)

Организаторы рекомендуют приносить с собой полотенца, резиновые тапочки и горячий чай в термосах, но ни в коем случае не алкоголь

19 января, все православные христиане будут праздновать один из величайших церковных праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Именно в этот день вода приобретает целебные свойства, а верующие проводят обряд купания в прорубях под открытым небом.

Для этого во многих городах Украины, в том числе, и Львове, обустраиваются специальные места для "смельчаков" окунуться на морозе.

Так, в четверг одна из таких купелей ждет посетителей с 12 до 17 часов на озере "Центра творчества детей и юношества Галичины" по ул. Вахнянина, 29. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Львова.

"Мы призываем к распространению этой здоровой традиции и приглашаем как опытных "моржей", так и "новичков". Все, что необходимо иметь – полотенце и резиновые тапочки. Полезно захватить с собой термос с горячим чаем. Напоминаем также, что алкоголь с купанием несовместимы, допускать будем только трезвых участников – говорит Тарас Билошицкий, руководитель туристического клуба "Манивци".

А для того чтобы сделать купание не только здоровым, но и веселым, организаторы планируют установить на берегу надувную горку, с которой можно съезжать в ледяную воду. Также там будут дежурить спасатели, а продрогшие купальщики смогут согреться у костра.

Кроме того, 19 января с 9.00. в парке "Гориховый гай", на ул. В. Великого, 14-а, тоже появится традиционная купель. На месте будет функционировать три проруби, организованы зоны обогрева, раздевалки, горячие напитки. Также целый день детские коллективы будут исполнять праздничные колядки.

Приглашает всех желающих на купель и Яворовский национальный природный парк, расположенный примерно, в 40 км от Львова. "Иорданские празднования" девятый год подряд собирают до семи тысяч участников почти со всех областей Украины, а также туристов из Европы и США.

"В программе праздника: освящение воды, купание в проруби, выступления вертепов, совместные колядки у костра и конкурсы. Начало действия – в 13.00", – сообщают в департаменте туризма львовской ОГА.

Напомним, праздник Крещения еще называется Богоявлением потому, что при крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: Сын Божий крестился, Дух Святой сошел в виде голубя и голос Отца Небесного провозгласил: "Се есть сын мой возлюбленный, в котором есть мое благоволение".